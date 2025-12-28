كندا | زيلينسكي يجري مشاورات مع الحلفاء قبيل زيارته واشنطن وسط تصعيد روسي واسع على أوكرانيا

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سلسلة مشاورات مع حلفاء بلاده أثناء توجهه إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد ساعات من هجمات روسية مكثفة استهدفت العاصمة كييف بطائرات مسيّرة وصواريخ في أحدث تصعيد عسكري.

وخلال توقفه في كندا في طريقه إلى ولاية فلوريدا، عقد زيلينسكي لقاءً مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، قبل أن يطلع، عبر مكالمة جماعية، قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وعدداً من القادة الأوروبيين على آخر التطورات. وأكد هؤلاء دعمهم المستمر لأوكرانيا، في ظل استمرار الهجمات الروسية.

وتزامنت هذه التحركات الدبلوماسية مع هجوم روسي استمر قرابة عشر ساعات على كييف ومحيطها، وأسفر عن سقوط قتيلين وإصابة العشرات، إضافة إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن أكثر من مليون شخص في ظل درجات حرارة متدنية. وأفادت السلطات الأوكرانية بأن الهجوم شمل مئات الطائرات المسيّرة وعشرات الصواريخ.

في المقابل، أعلنت روسيا تحقيق تقدم ميداني جديد في شرق أوكرانيا، مع سيطرتها على بلدتين إضافيتين، في وقت تتواصل فيه المعارك على عدة جبهات.

ويُنتظر أن يركز لقاء زيلينسكي مع الرئيس الأميركي على خطة جديدة من 20 بنداً تهدف إلى تجميد القتال على خطوط المواجهة الحالية، وتتضمن قضايا حساسة تتعلق بالضمانات الأمنية، والمناطق المتنازع عليها، ومحطة زابوريجيا النووية، إضافة إلى ملفات إعادة الإعمار والدعم الاقتصادي والعسكري.

وتؤكد كييف أن أي تسوية محتملة يجب أن تترافق مع ضمانات أمنية قوية ومتزامنة مع وقف الحرب، لضمان عدم تجدد الهجوم الروسي، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن إعادة إعمار أوكرانيا ستتطلب مئات مليارات الدولارات، بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا.

المصدر: وكالة يونيوز