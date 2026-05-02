الخارجية الروسية: الغرب مسؤول عن تدهور العلاقات بين الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن

صرح رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أندريه بيلوسوف، اليوم السبت، بأن “التصرفات الهدامة للغرب أدت إلى تدهور عميق في العلاقات بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي ، الذين يُعدّون في الوقت ذاته دولًا نووية بحكم القانون ويتحملون مسؤولية خاصة عن حفظ السلم والأمن الدوليين”.

ولفت بيلوسوف إلى أن “هذا الوضع أدى إلى تزايد المخاطر الاستراتيجية، التي تنذر بوقوع اشتباكات عسكرية مباشرة بين الدول الخمسة، وما يترتب على ذلك من عواقب كارثية محتملة على البشرية جمعاء.”

والأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي، والذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) بموجب ميثاق الأمم المتحدة، هم: الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة (بريطانيا)، فرنسا، روسيا، والصين.

