موسكو: سنستخدم جميع الوسائل لضمان حرية الملاحة في بحر البلطيق

أكد السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية أرتيوم بولاتوف أن روسيا ستستخدم جميع الوسائل والموارد المتاحة لديها لضمان احترام مبدأ حرية الملاحة في بحر البلطيق.

وقال الدبلوماسي في مقابلة مع وكالة “ريا نوفوستي”: “لقد أشرنا بحزم مرارا إلى أن الجانب الروسي سيستخدم لضمان احترام مبدأ حرية الملاحة في بحر البلطيق مجموعة كاملة من الوسائل والموارد المتاحة لديه. أولاً وقبل كل شيء، القانونية والسياسية، ولكن لا يقتصر الأمر على ذلك”.

وفي سياق متصل، صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، في مقابلة مع وكالة “ريا نوفوستي”، بأن نشاط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بحر البلطيق يخلق تهديدات خطيرة للملاحة الدولية والنشاط الاقتصادي.

وأكد غروشكو أن مهمة الحلف “حارس البلطيق” (Baltic Sentry) التي أطلقت في يناير 2025 تهدف إلى فرض السيطرة على الطرق اللوجستية الدولية وتقييد نقل البضائع التي تتم لصالح روسيا.

وأطلق حلف شمال الأطلسي (الناتو) عملية “حارس البلطيق” في 14 كانون الثاني / يناير 2025 كإجراء متعدد المجالات يهدف إلى تعزيز الوجود العسكري للحلف في بحر البلطيق. جاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من حوادث التخريب التي استهدفت البنية التحتية الحيوية تحت الماء، بما في ذلك قطع كابلات الطاقة والاتصالات بين دول البلطيق، والتي ألقت دول الحلف باللوم فيها على ما يُسمى بـ”أسطول الظل” الروسي.

على الجانب الآخر، وصفت روسيا مهمة “حارس البلطيق” بأنها محاولة من قبل الناتو لتحويل بحر البلطيق إلى “مياه داخلية” للحلف، وتؤكد أن “أعمال القرصنة” و”اللاقانونية” التي تتهم بها سفنها هي ذريعة لتقييد حرية الملاحة.

وكان مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف قد حذر في فبراير 2026 من أن أي حصار للبحر يمكن أن يُقابل برد عسكري من الأسطول الروسي.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية