روسيا تخطط لبناء محطة طاقة نووية على سطح القمر

تعتزم روسيا إنشاء محطة طاقة نووية على سطح القمر خلال العقد المقبل لتوفير الطاقة لبرنامجها الفضائي على القمر ودعم محطة أبحاث روسية صينية مشتركة، وسط سباق القوى الكبرى ⁠لاستكشاف الكوكب.

ومنذ أن أصبح رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين أول إنسان ينطلق إلى الفضاء عام 1961، تفتخر روسيا بمكانتها ⁠كقوة رائدة في استكشاف الفضاء، لكنها تراجعت في العقود القليلة الماضية خلف الولايات ‌المتحدة والصين بشكل كبير.

انتكاسة لطموحات روسية الفضائية

وتعرضت طموحات روسيا ‌لانتكاسة كبيرة ⁠في آب/أغسطس 2023 عندما اصطدمت مركبة الفضاء لونا-25 غير المأهولة بسطح القمر أثناء محاولتها الهبوط عليه، ‍في وقت أحدث فيه إيلون ماسك ثورة ​في ​عمليات إطلاق المركبات الفضائية التي كانت ذات يوم مجالًا تتفوق فيه روسيا.

وقالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) في بيان إنها تخطط لبناء محطة طاقة على القمر بحلول عام 2036، ووقعت عقدًا مع شركة لافوتشكين أسوسييشن الفضائية للقيام بذلك.

وقالت روسكوسموس إن الغرض من المحطة هو تزويد برنامج روسيا القمري بالطاقة، بما في ذلك المركبات الجوالة والمرصد والبنية التحتية لمحطة ​الأبحاث القمرية الدولية الروسية الصينية المشتركة.

وأضافت “يعد المشروع خطوة مهمة نحو إنشاء محطة علمية دائمة على القمر ⁠والانتقال من ​بعثات فردية إلى برنامج طويل الأمد لاستكشاف القمر”.

ولم تذكر روسكوسموس صراحة ‌أن المحطة ‌ستكون نووية إلا أنها أشارت إلى أن من بين المشاركين شركة روس آتوم النووية الحكومية ومعهد كورتشاتوف، وهو أكبر معهد للبحوث النووية في روسيا.

المصدر: dw.com