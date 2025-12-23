الرئيس عون تلقى اتصالين من اردوغان والملك الأردني.. وتأكيد على دعم لبنان

تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون اتصالًا هاتفيًا، الثلاثاء، من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تم خلاله التداول في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى الأوضاع في المنطقة.

وأكد الرئيس التركي للرئيس عون “دعم بلاده للبنان في مختلف المجالات، وسعيها إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وشكر الرئيس عون نظيره التركي على مواقف بلاده حيال لبنان، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات المشتركة.

كما تلقى الرئيس عون اتصالًا هاتفيًا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، تم التطرق فيه إلى أبرز المستجدات في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن “البحث تناول أيضًا العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد العاهل الأردني دعم الأردن لجهود لبنان في المحافظة على أمنه واستقراره وسيادته”.

وشكر الرئيس عون “الملك عبد الله الثاني على الاهتمام الذي تبديه بلاده بلبنان في مختلف المجالات، لا سيما لجهة دعم الجيش اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام