كرامي ترأست الاجتماع الدوري لـ “الصندوق الائتماني من أجل التربية” والشركاء أبدوا استعدادهم لدعم الوزارة في خططها ومشاريعها

ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، الاجتماع الدوري للصندوق الإئتماني من أجل التربية TREF الذي عقد في قاعة الاجتماعات في الوزارة ، في حضور الشركاء والممولين لهذا الصندوق : الاتحاد الأوروبي ، ألمانيا ، سويسرا ، هولندا فرنسا واليونيسف ، وتم فيه عرض التقدم الذي تم إحرازه في خلال العام الدراسي الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بالتعاون مع الصندوق، كما عرضت الوزارة أبرز المبادرات في هذه المرحلة الاستثنائية ومنها الإيواء ، استمرارية التعليم ، التعليم من بعد ، إعادة فتح العديد من المدارس في المناطق التي تعتبر آمنة نسبيا ، تأمين مراكز الدعم ، وسلوك مسار الرقمنة .

ثم عرضت الوزارة خطتها للعام الدراسي المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ والتي تقع ضمن رؤية ٢٠٤٠. وتتضمن سبعة أهداف رئيسية هي :

التعليم والتعلم للجميع ، البنية التحتية وبيئة التعلم ، التحول الرقمي ، الأنظمة والحوكمة ، القوى العاملة في مجال التعليم ، الشراكة والالتزام الاجتماعي ، التماسك الاجتماعي والرفاه .كما تم عرض أبرز الحاجات مثل إعادة إعمار المدارس المهدمة ، والمدارس التي تحتاج إلى إعادة تأهيل .

وعبر الشركاء في الصندوق عن الاستعداد لدعم الوزارة في خططها ومشاريعها .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام