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    رئيس البرلمان الايراني: الاسرائيليون يسعون الى إفشال مذكرة التفاهم بين ايران والولايات الماحدة

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