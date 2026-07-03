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   18 محرم 1448   
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    تقارير مصورة

    وفود من حزب الله وحركة أمل والأحزاب الوطنية اللبنانية لتقديم واجب العزاء والتحية لقائد الثورة الشهيد السيد علي الخامنئي

    المصدر: موقع المنار