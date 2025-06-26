لبنان

هاشم: مزارع شبعا لا تحتاج الى أدلة ووثائق لتأكيد لبنانيتها

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “البعض يطل علينا مرة جديدة بأفكاره بعيدا عن الحقيقة ليتخلى عن ما لا يملك لمن لا يستحق”، وتابع “السؤال: أبهذا الاسلوب نقدم الخدمات المجانية للعدو الاسرائيلي كي لا يبقى أي مبرر للمقاومة؟”.

وقال هاشم في حديث له الخميس “إذا كانت الافكار التي تدرس في كواليس السياسات الداخلية والاقليمية والدولية للالتحاق وإلحاق لبنان في ركب التفاهمات والاتفاقات الاستسلامية، فيجب ان لا يكون ذلك بالتخلي عن جزء من الاراضي اللبنانية”.

واكد هاشم ان “مزارع شبعا لا تحتاج الى أدلة ووثائق لتأكيد لبنانيتها”، وتابع “لكن العلة عند بعض اللبنانين حيث تقف السيادة عند حدود جغرافية محددة واخر همهم الاحتلال والكرامة الوطنية والسيادة التي لا معنى لها اذا بقيت حبة تراب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا محتلة”.

واضاف هاشم “إننا ننبه المعنيين الى ما يجري تداوله هذه الايام واي سكوت ازاء ما يخطط له والتخلي عن هوية مزارع شبعًا اللبنانية سنعتبره خيانة وطنية وعلى اساسه يتم التعاطي والمحاسبة”.

يذكر ان الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط كان قد قال في وقت سابق الخميس إن “مزارع شبعا وهي أرض سورية احتلّتها إسرائيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام