تحذير غربي لزيلينسكي: انتخابات أوكرانيا مدخل لوقف الحرب بعد طرح بوتين الضمانات الأمنية

وجّهت أوساط غربية تحذيرًا سياسيًا لافتًا إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أعقاب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول آفاق إنهاء النزاع الدائر في أوكرانيا، ولا سيما ما يتصل بملف الانتخابات الرئاسية.

وفي هذا السياق، دعا أرماندو ميما، عضو حزب “تحالف الحرية” الفنلندي المحافظ، زيلينسكي إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تشكّل مدخلًا أساسيًا لوقف الحرب. وقال ميما في منشور على منصة “إكس” إن “على زيلينسكي إجراء انتخابات جديدة وقبول عرض وقف إطلاق النار، فذلك قد يكون الخطوة الأولى نحو إنهاء هذا النزاع”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تطرّق، خلال مؤتمره الصحفي السنوي يوم الجمعة الماضي، إلى مسألة إجراء انتخابات في أوكرانيا، مؤكدًا استعداد موسكو للنظر في تقديم ضمانات أمنية تتيح تنظيم هذا الاستحقاق، بما في ذلك الامتناع عن توجيه ضربات في عمق الأراضي الأوكرانية يوم الاقتراع.

وشدّد بوتين على أن من غير المقبول استخدام الانتخابات ذريعة لوقف تقدم القوات الروسية، لافتًا إلى أنه في حال إجرائها، ينبغي إتاحة الفرصة أمام الأوكرانيين الموجودين على الأراضي الروسية، والذين يتراوح عددهم بين خمسة وعشرة ملايين شخص، للمشاركة فيها.

وأكد الرئيس الروسي أن مسألة “شرعية السلطة” في أوكرانيا تبقى أساسية، معتبرًا أن الوصول في نهاية المطاف إلى سلطة منتخبة هو أمر لا بدّ منه، ومعلنًا استعداد بلاده لبحث ضمانات أمنية تسهّل إجراء الانتخابات الرئاسية.

من جهته، قال الصحفي الصربي ماريو بوييتش، في حديث لوكالة “سبوتنيك” خلال زيارته إلى منطقة دونباس، إن زيلينسكي “لا يملك أي فرصة حقيقية للفوز في أي انتخابات رئاسية مقبلة”، في ظل الأوضاع السياسية والعسكرية الراهنة.

المصدر: روسيا اليوم