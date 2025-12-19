الجمعة   
    توغلات إسرائيلية متكررة في القنيطرة

      توغلت دورية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في مناطق عدة بريف القنيطرة الجنوبي بسوريا، شملت بلدات العشة وبئر عجم وبريقة وأم العظام ورويحينة، في وقت طالب فيه مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بإنشاء منطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق وصولاً إلى المنطقة العازلة الحالية.

      وقامت آليات مدرعة إسرائيلية بالتوغل في أطراف بلدة الرفيد باتجاه العشة، في حين أشارت وكالة سانا إلى دخول قوة مكونة من ثلاث سيارات عند مدخل بئر عجم باتجاه بريقة، وتوقفت عند بئر مياه الكباس، كما توغلت قوات أخرى عند قرية أم العظام وأقامت حاجزاً عند تقاطع المشيرفة ورويحينة. وأيضًا توغلت قوة مكونة من ثلاث سيارات، بينها آليتا همر، في رويحينة متجهة نحو السد.

      وكانت قوات الاحتلال قد توغلت مساء الخميس في قريتي المعلقة والحيران وتلة الدرعية، واعتقلت شاباً وجرفت أراضٍ، في حين أطلقت قذائف مدفعية على محيط قرية كودنة. وتنفذ القوات الإسرائيلية هذه التحركات بوتيرة شبه يومية، متضمنة اعتقالات وحواجز وتدمير غابات، ما أثار غضب السكان المحليين.

