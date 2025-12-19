وزير الدفاع البيلاروسي: بولندا تنشر صواريخ “باتريوت” لتخويف شعبها من هجوم مزعوم

صرح وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، بأن نشر بولندا لمنظومات صواريخ “باتريوت” مؤخرًا يعكس سياسة السلطات البولندية في ترهيب مواطنيها، وتخويفهم من هجوم روسي مفترض.

وأضاف خرينين، رداً على سؤال الصحفيين حول نشر بولندا لهذه المنظومات: “لقد جعلونا نظهر في صورة العدو، ويستخدمون هذه الصورة الآن لتخويف شعبهم”.

وأوضح الوزير أن هذه المنظومات تتمتع بطابع دفاعي في المقام الأول، مؤكداً أن بيلاروس لا تخطط إطلاقًا لشن أي هجوم.

وكان وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، قد أعلن أمس عن نشر منظومات “باتريوت” للدفاع الجوي التي اشترتها بلاده، مشيراً إلى أن وارسو وقعت في عام 2018 عقدًا لشراء بطاريتين من هذه المنظومات، وتم بالفعل تسليمهما ودمجهما ضمن القوات المسلحة.

المصدر: روسيا