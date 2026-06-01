روسيا | غارة أوكرانية بطائرة مسيّرة تشعل منشأة لتخزين الوقود في روستوف الروسية

اندلع حريق في منشأة لتخزين الوقود ومواد التشحيم في منطقة روستوف جنوب روسيا، إثر هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة خلال الليل، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون.

وأظهرت صور نُشرت عبر تطبيق «تيليغرام» ألسنة اللهب والدخان الكثيف تتصاعد من مستودعات الوقود في بلدة ماتفييفو كورغان، فيما هرعت فرق الإطفاء ووزارة الطوارئ الروسية إلى الموقع لمحاصرة الحريق ومنع امتداده.

وقالت السلطات المحلية إن الهجوم تسبب بأضرار في 17 منزلًا وأربعة متاجر مجاورة، دون تسجيل إصابات بين السكان.

كما أظهرت المشاهد مشاركة فرق الإطفاء وموظفي وزارة الطوارئ الروسية في عمليات الاستجابة، إلى جانب نشر قطار إطفاء للمساعدة في إخماد النيران والسيطرة على الحريق.

ويأتي الهجوم في إطار الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والتي تستهدف في كثير من الأحيان منشآت البنية التحتية ومواقع الطاقة في المناطق القريبة من الحدود.

المصدر: وكالة يونيوز