ترامب يعلّق برنامج “غرين كارد” مؤقتًا

أعلن الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” تعليق برنامج قرعة “غرين كارد” المؤقت، الذي يتيح للمواطنين الأجانب العيش والعمل والإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، وذلك بعد حادث إطلاق النار الجماعي في جامعة براون بولاية رود آيلاند.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي “كريستي نويم” عبر منصة إكس إن القرار جاء بتوجيه من ترامب، مؤكدة أن “خدمات المواطنة والهجرة الأميركية ستوقف البرنامج مؤقتًا”. مشيرة إلى أن الشخص المتهم في الحادثة “ما كان ينبغي السماح له بدخول بلادنا”.

ويمنح برنامج تأشيرة التنوع السنوي ما يصل إلى 50 ألف بطاقة خضراء للأشخاص من دول منخفضة التمثيل في الولايات المتحدة، بعد عملية قرعة وفحص دقيق، ويشارك فيه ملايين الأشخاص حول العالم.

وتعد البطاقة الخضراء وثيقة رسمية تمنح حامليها الإقامة والعمل الدائمين في الولايات المتحدة، وغالبًا ما تكون خطوة نحو الحصول على الجنسية، في حين يشترط للفوز بالقرعة أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية على الأقل، ويملك خبرة عملية لا تقل عن عامين، وألا يقل عمره عن 18 سنة.

المصدر: وكالات