ترمب يمهل أوروبا حتى 4 تموز/ يوليو لتنفيذ الاتفاق التجاري

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه أجرى “اتصالا رائعا” مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، ومنح الاتحاد الأوروبي مهلة حتى 4 يوليو/تموز المقبل لتنفيذ ما وصفه الاتفاق التجاري، وإلا سترفع واشنطن الرسوم الجمركية إلى مستويات أعلى بكثير.

وكتب ترمب على منصته “تروث سوشيال” أنه انتظر “بصبر” وفاء الاتحاد الأوروبي بما اعتبره التزاماته في “اتفاق التجارة التاريخي” الذي قال إن الجانبين توصلا إليه في تيرنبري بإسكتلندا، مضيفا أن وعدا قطع بأن يخفض الاتحاد الأوروبي رسومه الجمركية إلى صفر.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه وافق على منح فون دير لاين مهلة حتى عيد ميلاد الولايات المتحدة الـ250، في إشارة إلى 4 يوليو/تموز، قائلا إن الرسوم سترتفع “فورا إلى مستويات أعلى بكثير” إذا لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بالاتفاق.

وكان ترمب هدد، الجمعة الماضي، برفع الرسوم على السيارات والشاحنات الأوروبية إلى 25% هذا الأسبوع، من 15% حاليا، متهما الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام بشروط الاتفاق التجاري الذي أبرم في إسكتلندا في يوليو/تموز الماضي.

