المحكمة الجنائية الدولية ترفض للمرة الثالثة إلغاء مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الاعتراض الإسرائيلي على أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، وذلك للمرة الثالثة منذ إصدارها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد بيان المحكمة أن التحقيق في الحرب على قطاع غزة مستمر، وأن مذكرتي الاعتقال لا تزالان ساريتين، بعد أن رفض قضاة الاستئناف بالأغلبية طعنًا آخر قدمته إسرائيل لوقف التحقيق.

من جهته، وصف المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتين القرار بأنه سياسي واعتبره “تجاهلاً صارخاً للحقوق السيادية للدول غير الأعضاء في المحكمة”، عبر منشور على منصة X.

وتدرس المحكمة حالياً اعتراضاً إسرائيلياً آخر حول اختصاصها، وطلباً لتنحية المدعي العام كريم خان. يذكر أن المحكمة سبق أن رفضت في يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول طلبات إسرائيل لإلغاء مذكرتي الاعتقال.

ويأتي هذا في إطار طلب تقدمت به خمس دول أعضاء في المحكمة، وهي جنوب أفريقيا، بوليفيا، بنغلاديش، جزر القمر، وجيبوتي، لفتح تحقيق بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

المصدر: يونيوز