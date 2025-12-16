ترامب يطالب «بي بي سي» بتعويض 10 مليارات دولار بتهمة التشهير

رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، مطالباً بتعويضات مالية تبلغ 10 مليارات دولار، على خلفية اتهامه الهيئة باستخدام مقتطفات من خطابه المتعلق باقتحام الكونغرس عام 2021 خارج سياقها، في فيلم وثائقي بثته الشبكة.

وبحسب لائحة الدعوى المقدّمة إلى المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا، فإن الوثائقي الذي عرضته «بي بي سي» قدّم صورة مضللة وتشهيرية لترامب، عبر اقتطاع تصريحاته ودمجها بشكل يوحي بأنه دعا أنصاره إلى العنف.

وأشارت اللائحة إلى أن الهيئة ركزت على عبارات قالها ترامب قبيل اقتحام الكونغرس، من بينها «سيروا إلى الكونغرس» و«قاتلوا حتى النهاية»، في حين حذفت مقاطع أخرى دعا فيها إلى «الاحتجاج السلمي»، ما اعتبره فريقه القانوني تشويهاً متعمداً للوقائع.

وطالب ترامب بتعويض قدره 5 مليارات دولار بتهمة التشهير، إضافة إلى 5 مليارات دولار أخرى بموجب قانون الممارسات التجارية في ولاية فلوريدا، ليصل مجموع المطالبات إلى 10 مليارات دولار.

وفي تصريح للصحفيين من المكتب البيضاوي، أكد ترامب أن «بي بي سي» نسبت إليه أقوالاً لم تصدر عنه مطلقاً، معتبراً أن ما جرى يشكل تضليلاً متعمداً للرأي العام.

وكان برنامج «بانوراما» الذي تبثه «بي بي سي نيوز» قد عرض، في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، فيلماً وثائقياً بعنوان «ترامب: فرصة ثانية؟»، تضمن مقاطع من خطابين مختلفين ألقاهما ترامب قبل اقتحام الكونغرس، جرى دمجهما في سياق واحد.

وقبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية، عُرض الفيلم بعد دمج الخطابين، ما أعطى انطباعاً بأن ترامب دعا أنصاره إلى التوجه نحو الكونغرس والقتال، في حين حُذفت المقاطع التي دعا فيها إلى التظاهر السلمي.

وعلى خلفية الانتقادات الواسعة، استقال المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية تيم ديفي ومديرة الأخبار ديبورا تورنس في نوفمبر/تشرين الثاني، كما اعتذرت «بي بي سي» عن التلاعب بالمحتوى، لكنها رفضت الاستجابة لمطالبة ترامب بدفع تعويضات مالية.

المصدر: وكالة الأناضول