بلدية كفرملكي: ملتزمون بحماية البلدة وأهلها من أي خلل أمني

قالت بلدية كفرملكي الجنوبية في بيان لها الأحد: “لفت انتباه أحد أهالي بلدة كفرملكي قيام أشخاص غرباء بالتجوّل في وسط البلدة والإقدام على أعمال تصوير مشبوهة، الأمر الذي استدعى تحرّكه الفوري بالتعاون مع عدد من أبناء البلدة، حيث جرى التحفّظ عليهم ريثما تمّ إبلاغ شرطة البلدية”.

وتابع البيان “على الأثر، حضرت دورية من الشرطة البلدية إلى المكان، وباشر رئيس البلدية المحامي فاروق حمود إجراء الاتصالات اللازمة مع الأجهزة الأمنية المختصة أصولًا، والتي تسلّمت الأشخاص المعنيين وقامت بتوقيفهم تمهيدًا لفتح تحقيق رسمي”.

وإذ توجّهت بلدية كفرملكي “بجزيل الشكر والتقدير إلى أهالي البلدة على حسّهم العالي بالمسؤولية، ويقظتهم المشهودة، وتعاونهم الكامل مع السلطات المحلية”، أكدت “التزامها الدائم، ضمن الإمكانات المتاحة ووفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بحماية البلدة وأهلها من أي خلل أمني، سواء عبر التدابير الاستباقية والوقائية أو من خلال التنسيق والتعاون المباشر مع أجهزة الدولة المعنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام