بلدية كفرملكي تواصل إزالة الردميات عن مدخل البلدة تمهيدًا لإعادة تأهيل الطريق

تابع قسم الأشغال العامة والنظافة في بلدية كفرملكي، يوم الخميس ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٦، أعمال إزالة الردميات والأتربة من جوانب الطريق العام عند مدخل البلدة، وذلك عقب الاعتداء الصهيوني الذي تعرّضت له بلدة كفرملكي.

وشملت الأعمال إزالة العوائق المتراكمة على جانبيْ الطريق في مرحلة أولى، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة إعادة تأهيل الطريق والأرصفة المحاذية، بما يضمن السلامة العامة ويعيد للمدخل صورته اللائقة.

وأكدت البلدية أن هذه الجهود ستتواصل بهمة أبناء البلدة وصمودهم، لإعادة الطريق والأرصفة أجمل مما كانت.

المصدر: جمعية العمل البلدي