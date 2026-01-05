بلدية كفرملكي تُكرّم أندية البلدة الرياضية تقديرًا لإنجازاتها المشرّفة

تقدّمت بلدية كفرملكي بأسمى آيات الفخر والاعتزاز من الأندية الرياضية في البلدة، تقديرًا لجهودها المميّزة وأدائها المشرف الذي يرفع اسم كفرملكي عاليًا على المستويات الرياضية المحلية والوطنية.

وأشادت البلدية بإنجازات نادي “المواي تاي”، المُمثَّل بالمدرب علي محمد غصين، بعد إحراز لاعبيه 12 ميدالية ذهبية من أصل 12 ضمن مختلف الفئات العمرية، في إنجازٍ يعكس مستوىً عاليًا من الاحتراف والالتزام.

كما نوّهت بإنجاز نادي كرة القدم للصالات “فوتسال”، المُمثَّل بالمدرب رائد خير الدين، بمناسبة دخول الفريق إلى الدوري اللبناني – الدرجة الأولى، في محطةٍ متقدمة تعكس تطوّر الأداء الفني والإداري.

وأثنت البلدية كذلك على نادي كفرملكي لكرة السلة، المُمثَّل بالمدرب حسين طبوش، تقديرًا لإنجازات الفريق ومشاركته الفاعلة والمتميزة في المهرجانات الصيفية لكرة السلة.

وأكدت بلدية كفرملكي، في ختام بيانها، دعمها الدائم للرياضة والرياضيين، إيمانًا منها بدورهم الأساسي في بناء جيلٍ صحي، طموح، وفاعل في المجتمع.

المصدر: جمعية العمل البلدي