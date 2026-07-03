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    اقتصاد

    استقرار أسعار النفط في ظل زيادة التدفق عبر مضيق هرمز

      استقرت أسعار النفط وسط تداول ضعيف فيما زاد التدفق عبر مضيق هرمز أكثر، مما يزيد من الإمدادات قصيرة المدى بينما تتواصل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.


      وجرى تداول برنت خام بنحو 72 دولار للبرميل، بعد تقلبات في الجلسة السابقة بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط لنحو 69 دولارا للبرميل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.


      وكان الفارق السريع للمعيار العالمي في حالة “الكونتانجو” – وهي علامة على زيادة الإمدادات- لأغلب الأسبوع الجاري فيما قفزت صادرات الخام السعودي إلى 90 % من مستواها ما قبل العدوان الاميركي الصهيوني على ايران حيث عبرت الكثير من ناقلات المملكة من خلال الممر المائي الحيوي.

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