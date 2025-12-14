الرئيس عون: ندين الاعتداء على أي مدني في غزة أو جنوب لبنان أو بأي منطقة من العالم

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون “إدانته الكاملة للاعتداء الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية”.

وشدد عون في بيان له، الأحد، على أن “القيم الإنسانية، وفي طليعتها قيمة الحق في الحياة، هي مبادئ عالمية ثابتة، غير خاضعة للاستنساب ولا للمزاجية أو الاجتزاء”، وتابع: “كما ندين ونرفض الاعتداء على أي مدني بريء في غزة أو في جنوب لبنان أو في أي منطقة من العالم، كذلك، وبالمبدأ والواجب نفسيهما، ندين ما حصل في سيدني”.

وشدد عون على أن “مسؤولية هذه المآسي تقع على منظومات نشر أفكار الكراهية والتطرف ورفض الآخر، والسعي بالعنف إلى قيام أنظمة الأحاديات الدينية أو العرقية أو السياسية”، وأضاف: “تمامًا كما تقع على ما يغذي تلك السياقات من ظواهر ظلم وقهر وغياب للعدالة في عالمنا الراهن”.

ودعا عون “العالم إلى التوقف عند خلفيات وأبعاد هذه الكوارث، وإلى العمل على مكافحة الإرهاب بمواجهة شاملة لمرتكبيه كما لأفكاره وعقوله وذرائعه كافة”، وتابع: “وهو ما كان لبنان وسيظل في طليعة المجندين له: مكافحًا دؤوبًا لكل تطرف، وموطنًا لكل اعتدال وعدالة وسلام بين كل البشر”.

المصدر: موقع المنار