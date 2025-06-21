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الحرس الثوري: موجة جديدة ضمن “الوعد الصادق 3”.. والطائرات المسيّرة تخترق دفاعات العدو

أصدر الحرس الثوري الإيراني، فجر السبت، بيانًا حول الموجة الثامنة عشرة من عملية “الوعد الصادق 3″، في ما يلي نصه:

بيان رقم 15 للعلاقات العامة في الحرس الثوري:

تم تنفيذ الموجة الثامنة عشرة من عملية الوعد الصادق 3 في وسط فلسطين المحتلة ومطار بن غوريون ضدّ الأهداف العسكرية ومراكز الدعم العملياتي لجيش الكيان الصهيوني باستخدام عدد كبير من الطائرات الانتحارية والقتالية من طراز شاهد 136 والصواريخ الدقيقة العاملة بالوقود الصلب والسائل، وقد تم تدمير الأهداف المحدّدة مسبقًا بنجاح بفضل الله وقوته.

من الجدير بالذكر أن عدة أسراب من طائرات شاهد 136 نفذت مهامها بشكل متواصل في أجواء الأراضي المحتلة الليلة، ولم تتمكّن أحدث منظومات الدفاع الجوي من اعتراضها، واضطرّ الصهاينة كالعادة إلى الفرار نحو الملاجئ.

ستستمر العمليات المركبة من الصواريخ والطائرات المسيّرة بشكل مستمر وموجّه.

المصدر: مواقع اخبارية