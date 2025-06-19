هجوم إيراني نوعي يضرب مواقع عسكرية حساسة في قلب تل أبيب ويشلّ منظومات الاحتلال

واصلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردّها على العدوان الإسرائيلي المتواصل، مطلقةً دفعات من الصواريخ الثقيلة والطائرات المسيّرة، التي اخترقت الدفاعات الجوية التابعة للاحتلال الإسرائيلي والقوات الأميركية، وبلغت أهدافها بدقة في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن إيران أطلقت خلال الساعات الـ48 الماضية “أكبر موجة صاروخية حتى الآن”، شملت ما بين 20 و30 صاروخًا بعيد المدى. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الهجوم الأخير اتخذ طابعًا مزدوجًا، إذ نُفّذ باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة انتحارية.

وفي تفاصيل الأهداف، كشفت مصادر إيرانية أن الضربة استهدفت مركز القيادة والاستخبارات الكبرى للجيش الإسرائيلي (IDF C4I)، ومخيّم الاستخبارات في مجمّع “جاف-يام” التكنولوجي المحاذي لأحد المستشفيات الكبرى في تل أبيب، وهو مجمّع يضم آلاف الجنود، إلى جانب أنظمة القيادة الرقمية، والعمليات السيبرانية، وأنظمة C4ISR التابعة لجيش الاحتلال.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أنّ الهجوم الصاروخي الذي نُفّذ فجر الخميس، استهدف مقر قيادة واستخبارات جيش العدو الصهيوني، الواقع بجوار مستشفى “سوروكا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت الوكالة إلى أن المنشأة المستهدفة تُعدّ من أبرز المراكز العسكرية في الكيان، إذ تضم آلاف الجنود، إضافة إلى أنظمة قيادة رقمية متطورة ومنصات لإدارة عمليات الحرب السيبرانية.

وأكدت أن الضربة أصابت البنية التحتية العسكرية للموقع بدقة عالية، ما ألحق أضرارًا مباشرة بمرافقه الحيوية، كما تسببت موجة الانفجار الناتجة عن القصف في إلحاق أضرار بمستشفى “سوروكا” المجاور.

كما أعلنت هيئة الإسعاف التابعة للاحتلال “نجمة داوود الحمراء” أن مركز أبحاث بيولوجي يقع بمحاذاة مستشفى “سوروكا” تعرّض لهجوم مباشر، واصفةً الموقع بأنه “أمني حساس” ضمن البنية التحتية الحيوية للكيان.

ويُعدّ هذا المركز جزءًا من المنشآت المرتبطة بالمنظومات البحثية والطبية ذات الطابع الأمني، ما يشير إلى دقة اختيار الأهداف في الضربة الأخيرة التي أصابت مواقع استراتيجية، رغم التحصينات والحماية الجوية المشددة.

كذلك أفادت وسائل إعلام صهيونية بوقوع أضرار جرّاء هجوم صاروخي استهدف مبنى بورصة “تل أبيب” في الجهة الشرقية من المدينة، بينما تحدّثت القنوات العبرية عن سقوط الصواريخ في أربع نقاط رئيسية: ثلاث منها في منطقة “غوش دان” الاستراتيجية، والرابعة في جنوب الكيان.

وفي السياق ذاته، أعلنت شرطة الاحتلال في تل أبيب أن صاروخًا أصاب برجًا وسط المدينة، ما أدى إلى أضرار جسيمة في المبنى المستهدف وعدد من المباني المجاورة.

وأوضحت المصادر أن فرق الإنقاذ تعمل حاليًا على إجلاء المصابين والعالقين من تحت الأنقاض، في ظل أضرار مادية واسعة لحقت بالبنية السكنية والتجارية في المنطقة.

ورغم الرقابة العسكرية المشددة التي يفرضها الاحتلال، أظهرت مشاهد التُقطت من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة نجاح الصواريخ الإيرانية في اختراق الدفاعات الجوية وسقوطها داخل الكيان، ما يعكس إخفاق المنظومات الدفاعية الإسرائيلية والأميركية في التصدي الكامل للهجوم.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام العدو أن الدفاعات الجوية الأميركية، المنتشرة داخل الأراضي المحتلة وعلى متن السفن الحربية في البحر، شاركت في التصدي للدفعة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية، وسط تقارير تشير إلى نقص حاد في مخزون الصواريخ الاعتراضية لدى جيش الاحتلال.

وتواصل الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرض حظر صارم على نشر أي تفاصيل تتعلّق بالمواقع التي استهدفتها الضربات الإيرانية داخل تل أبيب، في محاولة لاحتواء تداعيات الهجوم على الجبهة الداخلية.

المصدر: موقع المنار