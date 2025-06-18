فلسطين المحتلة

العدو الاسرائيلي شن حملة دهم واعتقال واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات العدو الإسرائيلي فجر الأربعاء حملة اعتقالات واسعة وتحقيقات ميدانية واسعة طالت 60 فلسطينيا على الأقل في مناطق مختلفة بالضّفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية “توزعت عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني على غالبية محافظات الضّفة، فيما يواصل الاحتلال اقتحام عدة بلدات في عدة محافظات ويأخد من منازل المواطنين ثكنات عسكرية، ويحولها إلى مراكز تحقيق ميداني”.

وتابعت المصادر “في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين، بينهم أسرى محررون، خلال اقتحامها بلدة بيرزيت، شمال المدينة”، واضافت “تواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي الاستيلاء على منزل في بيرزيت، بعد أن حولته إلى ثكنة عسكرية ورفعت عليه أعلاما إسرائيلية”.

وقالت المصادر إن “قوات الاحتلال اقتحمت قرية أبو قش شمال رام الله، وحي أم الشرايط في مدينة البيرة، وألقت قنابل صوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع”، وتابعت “في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة من عدة مداخل، ودهمت بعض المنازل وأجبرت أصحابها على مغادرتها، وجرى تحويلها لنقاط عسكرية”، واضافت “في الخليل، شن الاحتلال حملة دهم واعتقالات في مناطق دورا ويطا وبيت كاحل”.

واشارت المصادر الى انه “في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الولجة، واعتدت على مجموعة من الشبان بالضرب”، وتابعت “كما أطلقت قوات العدو الرصاص الحي على الشاب معتز الحجاجلة وأصابته بمنطقة الصدر، ثم اقتادته محمولاً إلى جهة غير معلومة”، واضافت “كما طالت الاعتقالات عدة شبان من قلقيلية”.

المصدر: فلسطين اليوم