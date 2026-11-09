مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الاثنين 9-11-2026

كتابة: علي حايك

تقديم: بتول أيوب نعيم

حالةُ «اللا سلم» و«اللا حرب» يجبُ أن تنتهيَ.. هكذا حسمَ قائدُ الثورةِ الإسلاميةِ، آيةُ اللهِ السيدُ مجتبى الخامنئي، الموقفَ ووجهةَ العملِ، وهكذا يعملُ الجميعُ في إيرانَ، بحسبِ رئيسِ الجمهوريةِ مسعود بازاشكيان.

وبحسبِ مساعي الوسطاءِ بين واشنطنَ وطهرانَ، فإنَّ الأمورَ تنحو باتجاهِ التفاوضِ، وهو ما أكَّدَ عليه الرئيسُ الأميركيُّ دونالد ترامب، قُبيلَ استقبالِه رئيسَ الوزراءِ القطري محمد بن عبد الرحمن في البيتِ الأبيضِ، وكشفِ مصادرَ ايرانيةٍ عن إيفادِه رئيسَ الوزراءِ العراقيَّ علي الزيدي إلى طهران حاملاً رسالةً اميركيةً قبلَ أيامٍ.

وقبلَ أن يبلغَ أيُّ اتفاقٍ برَّ الأمانِ، فإنَّه لا ثقةَ بالإدارةِ الأميركيةِ وفقَ التجربةِ التفاوضيةِ، ولا ركونَ لما يُبثُّ من أخبارٍ، مهما أفرطتْ بالتفاؤلِ وإظهارِ الانفراجِ. وحتى ذلك الحينِ، فإنَّ يدَ الإيرانيينَ على الزنادِ، وعندَ استعدادهم لكل الاحتمالات، ومصرون انه لا مجالَ لعبورِ أيٍّ من السفنِ مضيقَ هرمز إلا بعدَ التنسيقِ مع الجهاتِ الإيرانيةِ المعنيةِ، وإلا فإنَّ النتيجةَ ستكونُ استهدافَ المزيدِ من الناقلاتِ المخالفةِ، والتي بلغتْ إحدى عشرةَ ناقلةً مستهدفةً خلالَ عشرةِ أيامٍ.

ومعَ المتغيراتِ الكبيرةِ بالمنطقةِ هذه الأيامَ، وما تفرضُه من مرحلةٍ دقيقةٍ في لبنانَ، كانتْ دعوةُ الرئيسِ نبيه بري إلى توحيدِ الجهودِ والمواقفِ لمواجهةِ المرحلةِ رغمَ كلِّ الاختلافاتِ.

ولا يختلفُ اثنانِ على أنَّ العدوانيةَ الصهيونيةَ المتواصلةَ والمتفاقمةَ هي أخطرُ التحدياتِ، وهو ما يعيهِ أهلُ الأرضِ ويجابهونَه بالثباتِ والتمسكِ بالمقاومةِ كخيارٍ إلزاميٍّ للمواجهةِ، والوقوفِ معَ الجيشِ الوطنيِّ في صفٍّ واحدٍ، لا التصويبَ عليه وعلى قائدِه كما يفعلُ كل يومٍ أدعياءُ السيادةِ وسياسيو الصدفةِ ونوائبُها، وأحزابُ الفتنةِ وتوابعُها.

المصدر: موقع المنار