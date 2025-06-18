الصحف

عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 18-6-2025

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح يوم الأربعاء 18-6-2025.

عناوين الصحف:

الأخبار

تحشيد أميركي متسارع… وترقّب لكلمة طهران | واشنطن تحسم أمرها: الحرب بقيادتنا

أصول واشنطن في المنطقة: بنك أهداف ثمين لطهران

-مفاجآت إيرانية تنتظر الأميركيين: هذا ما في جعبة طهران

-بين جموح الأهداف وتعقيدات الواقع: كفّة إيران أكثر رجحانًا

-مفاجآت إيرانية تنتظر الأميركيين: هذا ما في جعبة طهران -بين جموح الأهداف وتعقيدات الواقع: كفّة إيران أكثر رجحانًا كلفة الحرب على العدو: 4 مليارات دولار في 5 أيام

عن سردية «السيادة» المثقوبة | أميركا – الأردن: المقاولة ليست سرّ

البناء

-ترامب يترأس مجلس الأمن القوميّ لمناقشة قرار الحرب على إيران وتداعياته

-طهران أبلغت الوسطاء أن نقاش دعوة واشنطن للاستسلام النوويّ غير واردة

-واشنطن بوست: مسؤولون أميركيّون أكدوا أن قدرة «إسرائيل» دون أميركا 12 يومًا

النهار

-بارّاك إلى بيروت في مهمة متعددة الأبعاد… لجنة الدفاع تتهم أجهزة بالتمرد على الحكومة!

لبنان يترقّب المقاربة الأميركية بعد الحرب

اللواء

-مخاوف لبنانية من الفصل الأخير للحرب

-ماذا تُخفي “تل أبيب” من وراء التعتيم الإعلامي على حجم الضربات الإيرانية؟

-انتقام “إسرائيلي” من طالبي المساعدات في غزة والضربات ضد الاحتلال مستمرة

-رزنامة جمع الأسلحة تتأثر بالحرب.. والأولوية لإبعاد لهيب النار عن لبنان

الديار

-مواجهة بلا سقف بين إيران و”إسرائيل”… وواشنطن على حافة التدخّل!

-سفير غربي يحذر من عمل عسكري “إسرائيلي” في الجنوب حتى الأولي

-برّاك بعد لودريان: لا أعذار للتاخير

الجمهورية:

-تدخل أميركي وشيك في الحرب

-الحرب “الإسرائيلية” الإيرانية إلى توسع ولبنان يحيّد نفسه

-خيار ترامب: دبلوماسية الفرصة الأخيرة أو قنبلة خارقة للملاجئ

أسرار الصحف:

البناء

قال خبراء عسكريون غربيون إن الأمر الحاسم الذي ترغب القيادة الأميركية التحقق منه قبل الانخراط في الحرب الإسرائيلية على إيران لا يتصل بضمان عدم استهداف القواعد الأميركية أو عدم قدرة إيران على إقفال مضيق هرمز والتسبب بأزمة طاقة عالمية، لأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتبر أن حدوث هذه التداعيات أمر يمكن تحمّله واستثماره لمنح مبررات الاستمرار بالحرب والرهان على الفوز بنتائجها إذا تمّ ضمان عدم تمكن إيران من فعل الأمر الحاسم وهو القدرة على إنتاج سلاح نوويّ رداً على قرار الحرب وتحميل قرار الحرب مسؤولية تحول إيران إلى دولة نووية عسكرية، ولذلك تنصبّ التحقيقات والأعمال الاستخبارية على محاولة الإجابة عن سؤال أين تخبئ إيران مخزون اليورانيوم المخصّب على درجة مرتفعة ومعدات تتيح صناعة القنبلة ومن هم العلماء القادرون على فعل ذلك وإذا تحققت واشنطن من أن الأمور تحت السيطرة فلن تتردّد في الذهاب للحرب.

يؤكد دبلوماسيون تابعوا قمة السبعة الكبار أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدما رفض التوقيع على البيان الختامي للقمة الذي كان يدعو لوقف التصعيد بين «إسرائيل» وإيران طلب من معاونيه إعداد صيغة بديلة ودعوة المشاركين إلى التوقيع عليها قبل توقيعه لها والصيغة تنص على مساندة حق «إسرائيل» بالدفاع عن النفس والتأكيد على اعتبار إيران السبب الرئيسي لعدم الاستقرار والإرهاب في المنطقة. ورأى هؤلاء الدبلوماسيون في الصيغة الأميركية التي تبنّتها القمة بعد موقف ترامب تعني رغبة ترامب بالحصول على تغطية لدخول الحرب إذا قرّر فعل ذلك.

النهار

تواجه تعيينات إدارية عقبات أساسية لجهة صعوبة ترفيع موظفين من درجة إلى أخرى وغياب مرشحين لمواقع من مذاهب محددة خصص لها العرف تلك الوقائع.

في إطار تنظيم الصيد البحري أعدت وزارة الزراعة لائحة بأسماء من يستخدمون الديناميت في أعمال الصيد على الشواطىء.

تخوف مسؤول أمني سابق من تضييق سوري إضافي على لبنان عبر الحدود المشتركة في حال طلبت إليه دول غربية ذلك سعياً لإرضائها والتقرب منها.

أعرب وزير عن ارتياحه إلى آلية التعيينات لأنها تعفيه وغيره من الوزراء من تهم تعيين الأقربين كما وتخفف عنهم الضغوط السياسية إذ تتوزع مسؤولية اختيار الأسماء بين جهات عدة.

الجمهورية

أثارت قرارات مديرية عامة تابعة لوزارة خدمية موجة غضب في صفوف فئة شبابية أمام استحقاق مهمّ بالنسبة إليهم موعده في مطلع تموز، نتيجة بُعد المسافة وعشوائية التوزيع.

تُثير محاولة كسر العرف في موقعٍ شمالي موجة استياء بين مرجعيات طائفَتَين مسيحيّتَين من أداء بعض الشخصيات السياسية الحزبية.

سَجّلت ثلاثة أقضية في محافظة واحدة الحصة الأكبر والأهم في التعيينات الديبلوماسية، لناحية تعيين سفراء في الدول التي تحتضن العدد الأكبر والأكثر نشاطاً بين الجاليات اللبنانية الاغترابية.

اللواء

يُنقل عن مرجع إصراره على موقفه من بعض الأسماء المقترحة لمواقع عليا في إطار لجوء الأطراف الأخرى إلى تعيينات تناسب مواقعها.

يعاني صندوق تقديمات جامعي من إرباكات وبطء في معاملاته، مما ينعكس سلباً على المستفيدين، ولا وضوح لا في المعالجة ولا في المساعدة على إنهاء هذا الوضع الشاذ.

ارتفعت أسعار الخضار والفواكه مع بداية الأسبوع بنسبة الضعف، قياساً على الأسبوع الماضي، دون رقيب أو حسيب.

المصدر: الصحف اللبنانية