آخر الأخبار

تجمع آلاف الإسرائيليين الصهاينة، مساء أمس السبت، في “ساحة الرهائن” وسط تل أبيب، للمطالبة بإبرام اتفاق ينهي الحرب على غزة ويضمن إطلاق سراح الأسرى، وذلك عشية لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: “أعيدوا جميع الأسرى إلى بيوتهم الآن”، فيما اتهمت عائلات رهائن نتنياهو بـ”تخريب فرص التوصل إلى اتفاق”، ودعته إلى استغلال اللقاء مع ترامب لإيجاد مخرج سياسي.

وقالت ليشاي ميرن-لافي، زوجة أحد الأسرى: “الاتفاق الشامل هو السبيل الوحيد لوقف الانحدار نحو الهاوية”، مناشدة ترامب ممارسة ضغوط على نتنياهو.

وتخللت المظاهرة هتافات غاضبة ضد الحكومة، حيث صرّح أحد أقارب أسير قُتل في غزة بأن نتنياهو “ملاك التخريب والموت”، متوعدًا بأنه إذا عاد من واشنطن من دون اتفاق “فسيواجه جحيمًا لا يتصوره”.

الاحتجاجات تأتي بالتوازي مع استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع، حيث أعلنت هيئة الدفاع المدني في غزة استشهاد 92 شخصًا، بينهم 45 في مدينة غزة وحدها.











المصدر: وكالات