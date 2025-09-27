إسلامي: إيران متمسكة بالحوار وعلى واشنطن إظهار إرادة حقيقية

أكد نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي، ، على هامش منتدى الأسبوع الذري الدولي في موسكو، أن إيران ملتزمة بالحوار، مشدّدًا على أن الولايات المتحدة عليها أن تُظهر استعدادها الحقيقي للتفاوض.

وأشار إسلامي إلى أن المفاوضات ينبغي أن تقوم على أجندة واضحة وحوار متوازن بين الطرفين، يؤدي إلى قرارات مشتركة وعادلة. وأضاف: “إذا أعلن أحد الأطراف منذ البداية أن نتيجة المفاوضات يجب أن تكون محددة مسبقًا، فهذا لا يُسمى مفاوضات حقيقية. الحوار يعني التفاهم واتخاذ القرارات بشكل متوازن ومتناسب”.

وتطرق إسلامي إلى الهجمات الأميركية الأخيرة على إيران، مؤكدًا أن عدم الإدانة يضعف الثقة بين الأطراف، وقال: “الأمن القومي الإيراني خط أحمر، وقوانين برلماننا واضحة بشأن هذا الموضوع. ولن يُستأنف التعاون إلا ضمن الشروط التي حددتها طهران”، مؤكدًا أن أي اتفاق أو تفاوض يجب أن يلتزم بهذه الشروط كأساس للعمل.

واختتم إسلامي بأن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على الحوار والعدالة، وأن أي تفاوض يجب أن يكون قائمًا على إرادة حقيقية من جميع الأطراف لتحقيق نتائج متوازنة وملموسة.

المصدر: سبوتنيك