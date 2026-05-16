جمعية اللجان الأهلية في طرابلس تدعو إلى اعتماد خطاب التهدئة وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات

دعت جمعية اللجان الأهلية في طرابلس القيادات السياسية إلى التحلي بخطاب يهدف إلى وحدة اللبنانيين، وليس كما ورد في خطاب الرئيس نواف سلام المتضمن تعبئة الشارع السني في مواجهة الشارع الشيعي، في وقت يقوم فيه الاحتلال الإسرائيلي بتدمير البشر والحجر، في ظل “مسرحية تمديد وقف إطلاق النار” لمدة 45 يوماً، خلال المباحثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، والتي لم يتمكن فيها المفاوض اللبناني من إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار ليوم واحد.

وأضافت الجمعية أن ما يجري من مباحثات في واشنطن خلف الكواليس لا يبشر بوقف إطلاق النار أو بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها يومياً، مشيرة إلى أن إسرائيل تؤكد على لسان وزراء الحرب والخارجية أنها تسعى إلى احتلال جنوب لبنان لإقامة مستوطنات يهودية كما جاء في التوراة.

وطالبت اللجان الأهلية رئيسي الجمهورية والحكومة باعتماد خطاب التهدئة بدل خطاب العنتريات والتحديات، والعمل على توحيد صفوف اللبنانيين لمواجهة الأخطار التي تحيق بلبنان، معتبرة أن وحدة اللبنانيين هي الرد على السياسة الإسرائيلية التي تسعى إلى تمزيق الصفوف الداخلية.

واعتبرت اللجان الأهلية أنه لا الحل الدبلوماسي والتفاوضي مع “الإجرام اليهودي” يعيد أرض الجنوب، مؤكدة أن ما أُخذ بالقوة لا يُسترد بغير القوة.

المصدر: موقع المنار