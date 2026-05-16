    عربي وإقليمي

    إيران في الأمم المتحدة: داعمو المشروع الأميركي سيتحملون مسؤولية أي تصعيد

      أكد وفد إيران لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة تحاول استغلال ما وصفه بـ”الرعاة المشاركين” لمشروع قرارها السياسي والأحادي الجانب، بهدف إظهار صورة مضللة عن وجود دعم دولي واسع لتحركاتها وسياساتها في المنطقة.

      وشدد الوفد الإيراني على أن أي تصعيد جديد قد تقدم عليه واشنطن سيحمّل الدول الداعمة لمشروع القرار مسؤولية مباشرة إلى جانب الولايات المتحدة، محذراً من تداعيات ما وصفه بـ”العدوان الأميركي”.

      وأضاف أن أي غطاء دبلوماسي أو مبررات سياسية لن تعفي هذه الدول من مسؤولية “تسهيل وتمكين وإضفاء الشرعية” على التحركات الأميركية، وفق تعبير الوفد الإيراني.

      المصدر: مهر

