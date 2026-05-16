إيران تحذر داعمي مشروع قرار مضيق هرمز: ستتحملون مسؤولية أي تصعيد

حذّرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة من ما وصفته بمحاولات الولايات المتحدة “تزييف الواقع” عبر الإيحاء بوجود دعم دولي واسع لمشروع القرار المتعلق بمضيق هرمز.

وأكدت البعثة الإيرانية أن واشنطن تسعى، من خلال حشد رعاة لمشروع القرار، إلى توفير غطاء سياسي لتحركاتها في المنطقة وتمهيد الطريق أمام مزيد من التصعيد العسكري، معتبرة أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة أحادية الجانب.

وشددت البعثة على أن أي تصعيد جديد قد تقدم عليه الولايات المتحدة ستكون الدول الداعمة لمشروع القرار شريكة في تحمل مسؤولياته وتداعياته، مؤكدة أن “أي غطاء دبلوماسي أو سياسي لن يعفي هذه الدول من المسؤولية الدولية”، وفق تعبيرها.

المصدر: وكالة فارس