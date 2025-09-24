حماس: مهاجمة الاحتلال الإسرائيلي لسفن “أسطول الصمود العالمي” إرهاب خطير

قالت حركة حماس إن “استهداف طائراتٍ مُسيَّرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عدة سفن من أسطول الصمود العالمي في عرض البحر وفي المياه الدولية، يُعدّ إرهابًا وسلوكًا خطيرًا يُمهّد لارتكاب اعتداءاتٍ أشدّ على سفن الأسطول والناشطين المرافقين له”.

وأكدت حماس في بيان لها، الأربعاء، أن “ذلك محاولة صهيونية مكشوفة لثني المشاركين في الأسطول عن أداء رسالتهم الإنسانية بإيصال المساعدات إلى شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، والذي يتعرّض لحملات إبادة وتجويع ممنهجة”.

ودعت حماس “المجتمع الدولي والدول المعنية والمنظمات الإنسانية والهيئات الأممية إلى إدانة هذه الجريمة، واتخاذ إجراءاتٍ فورية وفاعلة لحماية الأسطول الإنساني وطاقمه، وتأمين وصول المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في غزة، ومحاسبة الاحتلال الفاشي وقادته على جرائمهم ضد شعبنا وضد قوافل العمل الإنساني”.

وتعرّضت عشر سفن على الأقل من أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة، فجر الأربعاء، لاعتداءاتٍ متكررة من طائراتٍ مسيَّرة إسرائيلية في عرض البحر المتوسط، وسط سماع دويّ انفجارات وتشويشٍ واسع في الاتصالات على متن القوارب.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام