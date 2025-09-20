إيران | طهران تحذّر الغرب من استغلال حسن نيتها وتتوعد بردّ حازم على “آلية الزناد”

حذّر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، إبراهيم عزيزي، اليوم السبت، الدول الغربية التي تستغل ما وصفه بـ”حسن نية إيران”، مؤكداً أنها “ستندم هذه المرة أشد الندم”، في إشارة إلى المساعي الأوروبية لإعادة تفعيل “آلية الزناد” الخاصة بإعادة فرض العقوبات الأممية.

وكتب عزيزي عبر منصة “إكس”: “نوجّه إنذاراً للدول التي تستغل حسن نية إيران في الحوار وتغلق أبواب الدبلوماسية أمام نفسها: سياسة الضغوط القصوى لن تجدي نفعاً، وهذه المرة ستندمون أكثر من أي وقت مضى.”

بدوره، اعتبر المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى، عباس كودرزي، أن تحركات الغرب لإعادة إحياء “آلية الزناد” لا تتجاوز كونها “حملة دعائية وحرباً نفسية”، مؤكداً أن البرلمان الإيراني لن يقف صامتاً وسيتخذ “قراراً حاسماً ومتناسباً” رداً على أي خطوة رسمية في هذا السياق.

وأوضح كودرزي أن الأوروبيين يسعون عبر تضخيم هذه الآلية القانونية “الفاشلة”، إلى إثارة التوتر في الداخل الإيراني، مؤكداً أن طهران خبرت أقسى العقوبات الأميركية والأوروبية من قبل، وأن ما يجري اليوم ليس سوى تكرار لقيود قديمة تحت مسميات جديدة.

ورأى المسؤول الإيراني أن انسجام بعض الدول الأوروبية مع “إسرائيل”، ولا سيما الموقف العلني للرئيس الفرنسي إلى جانب قادة الاحتلال، يكشف أن التحركات الغربية “لا تخضع للقانون الدولي بل لإرادة اللوبي الصهيوني”.

وأشار كودرزي إلى أن إيران اعتمدت منذ سنوات مسار “الاقتصاد المقاوم” وتعزيز الشراكات مع الدول المستقلة، ما يشكّل “درعاً أمام الهجمات الخارجية”، مؤكداً أن أي تهويل إعلامي لن ينال من صمود الشعب الإيراني.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد علّقت بدورها على تحركات الترويكا الأوروبية، ووصفتها بـ”غير القانونية”، مؤكدة احتفاظ طهران بحقها في الرد المتناسب على أي محاولة لإعادة فرض قرارات منتهية الصلاحية صادرة عن مجلس الأمن الدولي.

المصدر: وكالات