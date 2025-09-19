حمادة: نحن في معركة مستمرة مع العدو

اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة “أنّنا في معركة مستمرة مع العدو، ولسنا في مرحلة راحة، بل نحن في أتون هذه المواجهة. صراعنا مع العدو معروف ومفتوح”.

وقال حمادة، خلال مراسم تشييع الشهيد حسين سيفو شريف في بلدة اليمونة البقاعية، يوم الجمعة “نحن نودّعك يا شهيدنا ونعاهد روحك، ونسألك بالله عليك أن تجيبنا، وأن تجيب أولئك الذين يتفرّجون: كيف كانت لذّة جهادك يا أخي؟ كيف كان طعم الصلاة في التلال وفي الجبال؟”، وتابع “حدّثهم عن لذّة المواجهة في سبيل الله، حدّثهم عن تَقلُّبك بين مكانٍ وآخر، وكيف شربت من صواعِ شجاعة أميرك علي. فكنتَ المتحدّث عنه بثباتك، برجولتك، وبكونك أسدًا من أسود الميادين”.

وأشار حمادة إلى أنّه “ليعلم الجميع أنّه لا يمكن لأحد أن يأخذ منّا شيئًا، فضلًا عن كرامتنا. لن يأخذ من أرضنا، ولا من رمالنا، حبّة واحدة”، واضاف “إنّنا نحن من صنع الحماية والحصن لهذا الوطن، وسلاحنا يُمثّل الوجود، يدُ الله مَدّت إلينا هذا السلاح، ولن نسمح بأن تمتدّ يد أحد إليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام