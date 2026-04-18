    لبنان

    حمادة استنكر المبادرة لاتهام حزب الله بالمسؤولية عن الحادث الذي أدى لسقوط قتيل من اليونيفيل

      أعرب عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة، في مقابلة تلفزيونية السبت، عن الأسف لسقوط قتيل من قوات الأمم المتحدة، وتقدم بالعزاء من قيادة القوات الدولية وأسرة الجندي، وتمنى للجرحى الشفاء العاجل.

      واستنكر حمادة “المبادرة الفورية لاتهام حزب الله بالمسؤولية عن الحادث المؤسف”، ولفت إلى أن “حزب الله يؤكد على الدوام تمسكه بالقرار الدولي 1701، وبالتالي لا نية لديه للتعرض للقوات الدولية”.

      وجدد حمادة التأكيد على “ضرورة تنسيق القوات الدولية حركتها الميدانية مع الجيش اللبناني تلافيًا لأي إشكالات مماثلة”.

      المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله

      بيان لليونيفيل يؤكد استمرار العدو في تقييد حركتها في الجنوب

      بيان لليونيفيل يؤكد استمرار العدو في تقييد حركتها في الجنوب

