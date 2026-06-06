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    لبنان

    اليونيفيل تؤكد أن العدوان الإسرائيلي على الجيش انتهاك جسيم لسيادة لبنان

      عزّت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، في بيان لها السبت، “الجيش اللبناني وعائلات العسكريين الذين سقطوا جراء غارة جوية إسرائيلية في النبطية هذا الصباح”.

      وشددت اليونيفيل على أن “هذه الحوادث على الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكًا جسيمًا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، ولقرار مجلس الأمن رقم 1701”.

      وكان طيران العدو الاسرائيلي قد استهدف صباح السبت على طريق الخردلي جنوب لبنان آلية ما أدى الى استشهاد ضابط في الجيش اللبناني برتبة عميد، بالاضافة الى استشهاد ضابط آخر برتبة نقيب، وعسكري، في عدوان واضح وفاضح على سيادة لبنان.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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