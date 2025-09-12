مقتل 13 مدنيًا في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر بغرب السودان

قُتل 13 مدنيًا بينهم أربعة أطفال، وأصيب 21 آخرون على الأقل في قصف شنته قوات الدعم السريع يومي الخميس والجمعة على مدينة الفاشر المحاصرة في غرب السودان، وفق ما أفاد مصدر طبي محلي.

وتشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 صراعًا مسلحًا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فيما تواصل قوات الدعم السريع حصار مدينة الفاشر والمخيمات المحيطة بها منذ أيار/مايو 2024. غير أن وتيرة الهجمات تصاعدت منذ استعادة الجيش سيطرته على الخرطوم ومدن أخرى في وقت سابق من هذا العام.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الفاشر الجنوبي بأن القصف المدفعي على أحياء المدينة أسفر عن مقتل 13 مدنيًا بينهم أربعة أطفال، وإصابة 21 آخرين يتلقون العلاج حاليًا بالمستشفى. وأشار المصدر إلى سقوط عدد من القذائف على منازل المدنيين، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة في المباني السكنية.

وأظهرت لقطات للأقمار الصناعية نشرها مختبر البحوث الإنسانية في جامعة ييل بين 30 آب/أغسطس والعاشر من أيلول/سبتمبر أضرارًا كبيرة طالت مبانٍ في مخيم أبو شوك جراء القصف.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان بمقتل أكثر من 300 مدني في مخيم أبو شوك منذ فرض الحصار. واتّهمت البعثة قوات الدعم السريع بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، مؤكدة انخراط الطرفين المتحاربين في قصف مناطق مأهولة بالسكان المدنيين.

وتتوقف المساعدات الإنسانية عن الوصول إلى المدينة، في ظل عدم توفر طرق آمنة للخروج، ويُعد الطريق الوحيد المؤدي إلى مدينة الطويلة، الواقعة على بعد نحو 70 كلم غرب الفاشر، مليئًا بالجثث والعوائق، ما يزيد من معاناة المدنيين.

وأفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن 650 مصابًا وصلوا إلى مستشفى تابع لها في مدينة الطويلة على بعد نحو 60 كيلومترًا من الفاشر، بعضهم مشى لمسافات طويلة وهو ينزف نتيجة طلقات نارية أو التعرض للجلد العنيف بالسياط، بحسب سيلفان بنيكو، منسق مشروعات المنظمة في المدينة.

وتعتبر الفاشر المدينة الرئيسية الوحيدة في إقليم دارفور التي ما زالت خارج سيطرة قوات الدعم السريع، ما يجعلها هدفًا مستمرًا للقصف والهجمات العسكرية.

وتسببت الحرب المندلعة منذ منتصف نيسان/أبريل 2023 في مقتل عشرات الآلاف ونزوح ملايين المدنيين، كما أدت إلى تفاقم أزمة إنسانية وغذائية حادة، وأسوأ تفشٍ للكوليرا يشهده السودان منذ سنوات، ما يزيد من معاناة السكان المدنيين ويعمق الأوضاع الإنسانية في البلاد.

المصدر: أ.ف.ب.