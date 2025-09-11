تاريخ طويل من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال السياسية في الولايات المتحدة

قُتل الناشط اليميني تشارلي كيرك بطلق ناري في جامعة يوتاه يوم الأربعاء، ليكون آخر حلقة في سلسلة طويلة من ضحايا العنف السياسي في الولايات المتحدة.

في ما يلي أبرز الشخصيات التي استُهدفت عبر العقود:

ميليسا هورتمان (2025): قُتلت النائبة في مجلس نواب ولاية مينيسوتا ميليسا هورتمان وزوجها بإطلاق نار في يونيو نفّذه مسلّح، عُثر في سيارته على بيان وقائمة نواب وشخصيات أخرى كان يخطط لاستهدافها.

دونالد ترامب (2024): استُهدف الرئيس ترامب بمحاولة اغتيال أثناء تجمع انتخابي في باتلر بولاية بنسلفانيا. أطلق مسلّح عدة طلقات نارية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ترامب بجروح طفيفة في الأذن. وفي وقت لاحق، أوقف رجل آخر بعدما كشف أحد عناصر الخدمة السرية فوهة بندقية قرب ملعب ويست بالم بيتش للغولف حيث كان ترامب يمارس اللعبة.

ستيف سكاليز (2017): قُتل النائب الجمهوري ستيف سكاليز بإطلاق نار خلال تدريب لمباراة بيسبول خيرية شارك فيها سياسيون، على يد مسلّح كان يستهدف نوابًا جمهوريين.

غابرييل غيفوردز (2011): نجت النائبة غابي غيفوردز من إطلاق نار أصابها في الرأس وأودى بحياة ستة أشخاص، بينهم قاضٍ فدرالي وأحد موظفيها. وأصبحت ناشطة بارزة تدعو لوضع حد لعنف الأسلحة النارية.

رونالد ريغن (1981): أُصيب الرئيس ريغن بجروح خطرة نتيجة إطلاق نار أثناء مغادرته فعالية في فندق هيلتون بواشنطن على يد جون هينكلي جونيور، الذي أُفرج عنه بشكل غير مشروط عام 2022. قضى ريغن 12 يومًا في المستشفى، وزادت شعبيته إثر قدرته على الصمود والفكاهة أثناء التعافي.

هارفي ميلك (1978): قُتل السياسي المعروف بالدفاع عن حقوق المثليين هارفي ميلك، إلى جانب رئيس بلدية سان فرانسيسكو جورج موسكون، على يد موظف سابق في البلدية.

جورج والاس (1972): أُصيب والاس، مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة، بالشلل مدى الحياة إثر إطلاق النار عليه أربع مرات في مركز تسوّق في لوريل، ماريلاند.

روبرت إف. كينيدي (1968): قُتل شقيق الرئيس جون إف. كينيدي أثناء حملته للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، بإطلاق النار عليه في فندق أمباسادور في لوس أنجليس. وأدين فلسطيني أردني يدعى سرحان سرحان بالقتل، ويقضي حاليًا عقوبة السجن مدى الحياة.

مارتن لوثر كينغ (1968): اغتيل زعيم حركة الحقوق المدنية في ممفيس، تينيسي، وأدين جيمس إيرل راي، الذي توفي في السجن عام 1998، لكن عائلة كينغ شككت في تورطه.

مالكوم إكس (1965): قُتل رمز الحقوق المدنية مالكوم إكس بإطلاق نار في نيويورك، خلال ذروة تأثيره وقبل أشهر من إقرار قانون فدرالي أنهى الفصل العنصري.

جون إف. كينيدي (1963): اغتيل الرئيس جون إف. كينيدي في موكب بمدينة دالاس بولاية تكساس على يد لي هارفي أوزوالد، الذي تصرّف وفق تحقيق لجنة وارن بمفرده.

المصدر: أ.ف.ب.