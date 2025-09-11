عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 11-9-2025

العناوين

النهار:

-لبنان يرصد تداعيات هجوم الدوحة على “ميدانه”

-العشائر العربية: كتلة وازنة ولا قرار موحداً

-بعد الدوحة نتنياهو يخاطر بالعلاقة مع ترامب

-موظفو المصارف يلوحون بالإضراب لتحقيق مطالبهم

الاخبار:

-سلام يكشف لبنان أمام المخاطر: استراتيجية بلا دفاع

-دعا إلى الخروج من «قصة حصرية السلاح» | قاسم: لا حلول خارج إستراتيجية الأمن ‏الوطني

-مغارة الكازينو: أرباح بملايين الدولارات وتبييض أموال

نداء الوطن:

-قاسم يدق إسفينًا بين عون وسلام… ويخوِّن “الميكانيزم”

-ترامب وإيران وبينهما الحزب… الرد المؤجل

اللواء:

-تأكيد سعودي على دعم الاستقرار.. ولودريان في الرياض قبل بيروت

-سلام: لا عودة إلى الوراء والجيش موضع ثقة.. وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وإدارة الجمارك اليوم

الشرق:

-لماذا قامت إسرائيل بقصف “حماس” في قطر

-التحضير جار لمؤتمري دعم لبنان والاولوية للجيش

الجمهورية:

ـإسرائيل تهدد كل الساحات

-دول الخليج تشكك بالحماية الأميركية

الديار:

-الدوحة تكشف الوهم… لا صدقية للتطمينات الأميركية

-“بيروت1” : حماسة حكومية يقابلها «تريث» الهيئات الاقتصادية

-قاسم: لا تطعنوننا في الظهر… اطلاق «تسوركوف» مقابل تحرير «امهز»؟

-معدل الأميّة في لبنان وصل الى 7.6% في حين أنّ التسرّب المدرسي بلغ 52%!

-مشروع الهجري الانفصالي يتصدّع… وطريف يضع سقف المطالب في إطار الدولة السوري

البناء:

رسائل ترامب ونتنياهو للخليج وتركيا… واتفاق إيران ووكالة الطاقة برعاية مصر

قاسم: نقف مع قطر والمقاومة خط الدفاع عن المنطقة… وتجاوزنا قطوع 5 و7 آب

-إعلان شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين إضراباً عالميّاً عن الطعام في 16 و23 أيلول

الاسرار

النهار:

علق النائب مارك ضو على اثارة اقتراح قانون قدمه قبل سنتين يعدل قانون منع ارتداء الشورت في الأماكن العامة، قائلا: لا اعلم ًلان في ما سر توقيت الطرح حاليا البلد اموراً كثيرة اكثر اهمية، بس يمكن الرئيس بري حابب ينقر عليي”.

لوحظ أن قادة “حماس” على المستويات الامنية والسياسية والإعلامية، أحجموا عن الحديث الإعلامي وغابوا عن السمع منذ ما بعد حرب غزة، ومنهم من غادر لبنان إلى دول أخرى، فيما من بقي في البلد يحاذر الظهور في مناسبات عامة .

تردد امس ان النيابة العامة العسكرية ستخلي سبيل عميد حمود احد ابرز الناشطين في طرابلس والموقوف منذ مدة.

يطالب المعلمون المتقاعدون في المدارس الخاصة مجلس النواب اقرار فتح اعتماد مالي اضافي لمصلحة صندوق التعويضات لاستمرار في قبض رواتب تضمن لهم عيشا ولو غير كريم كما يرددون، اذ بخالف ذلك، ستعود رواتبهم الى 30 دولار شهريا بعد نفاد المال الذي خصص من اعتماد سابق.

اخترقت مجموعة مقرصنة صفحات التواصل الإجتماعي لقوى الأمن الداخلي ونشرت اخباراً عن العملات الرقمية وقد تمت استعادة الصفحات واعلنت المديرية العامة عبر منشور على “اكس” ان “التحقيق جار لتحديد هوية المتورطين.

نداء الوطن:

وصلت معلومات من دولة خليجية إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية، ساهمت في توقيف شاحنة المخدرات المعروفة بـ”الأسطورة” في بخعون – الضنية، ومن أهم المتورطين شقيق أحد نواب المنطقة، وهو متوارٍ عن الأنظار حاليًا، ويرجَّح وجوده في تركيا.

علمت “نداء الوطن” أنه اعتبارًا من أول شهر تشرين الأول ستصبح جميع خدمات الأمن العام متاحه عبر شركة ليبان بوست، مما يسهل على المواطنين والمقيمين الأعباء والوقت وعناء الانتقال إلى مراكز الأمن العام.

قالت مصادر دبلوماسية إن الغارات الإسرائيلية على الدوحة قد تساهم في إعطاء زخم للمؤتمر الذي سينعقد هذا الشهر في نيويورك لحل الدولتين، برعاية من المملكة العربية السعودية وفرنسا

اللواء:

همس

لم يُخفِ دبلوماسي مخضرم تبدُّل المزاج العربي من أداء دولة كبرى، بعد الهجمات الإسرائيلية على الدوحة.

غمز

يؤكد مصدر على اطلاع على التنسيق بين دولتين عربيتين جارتين، أن الثقة تترسخ لمعالجة ملفات السجناء والمفقودين عبر القنوات الرسمية وبالطرق القانونية.

لغز

يدور نقاش بالأرقام، وبالتنسيق مع صندوق النقد في ما خص التحسينات التي يمكن أن تطرأ على رواتب العاملين في القطاع العام، مع الإقرار بالظروف المالية الضاغطة

الجمهورية:

اعتبر دبلوماسي عريق أن دولة عظمى لا تستهدف الحسم فيّ المنطقة وإن ّ ما إدارة التوازنات، وأنها تسعى إلى ضبط تهديدات دولة إقليمية لا القضاء على هذه التهديدات«.

أكد خبراء ماليون أن نجاح مرجع مالي استلم منصبه منذ فترة قصيرة يعتمد على ثلاثة قواعد أساسية هي: قدرة الحكومة على توزيع الخسائر، حماية المودعين، والتزام تنفيذي سريع.

قال سفير غربي بارز إن عودة قنوات التفتيش النووي بين دولة إقليمية ووكالة دولية قد يُهدئ إيقاع التصعيد ُ مؤقتا لكنه لن يِّغير حسابات إسرائيل على الجبهات المحيطة بلبنان ما لم ُترفق بخفض لقدرات

البناء:

خفايا

تقول مصادر خليجية إن هناك اتجاهاً للدعوة إلى عقد قمة لدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة تداعيات الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قطر على أمن الدول الخليجية وإن الضغوط الأميركية تستهدف منع التداول بخيار تجميد العلاقات مع كيان الاحتلال سياسياً واقتصادياً إلى حين انتهاء الحرب على غزة ووقف الاعتداءات على سورية ولبنان. وهذا الخيار الذي يستبعد كثيرون تجرؤ دول الخليج على اعتماده تقول المصادر إنه قيد نقاش جدّي بين قادة الدول الخليجية خصوصاً أن كلام رئيس حكومة الكيان عن “إسرائيل” الكبرى أثار مخاوف حقيقية في دول الخليج وشعورها بأنّها ليست بمنأى عن الأطماع الإسرائيلية بينما قطعت الاعتداءات على سورية ومستواها التصاعدي الطريق على الرواية التي تقول إن الاستهدافات الإسرائيلية ترتبط بمصادر التهديد، خصوصاً بين تنظيمات لا تربطها علاقات جيدة بدول الخليج مثل حزب الله وحركة حماس وأنصار الله في اليمن، ويأتي استهداف سورية في ظل الحكم الجديد لينسف هذه الرواية من جذورها.

كواليس

تقول مصادر إقليمية إن ما يجري في المنطقة يستدعي مواجهة تنطلق من معايير الأمن الإقليمي، حيث لم يعُد هناك شك بأن الاستهداف الإسرائيلي يستدعي تفاهمات سعودية مصرية تركية إيرانية تُعيد هندسة ساحات التصادم، خصوصاً في سورية واليمن وتنسّق سياساتها في العراق بصورة تحصّن مشروع نهوض الدولة العراقية والسلم الأهلي في العراق وتزيل الألغام من لبنان بصورة تعيد إنتاج غالبية سياسية قادرة على حماية السلم الأهلي وتحصين البلد بوجه مخاطر الفتن.

