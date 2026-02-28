عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 28 شباط/ فبراير 2026

العناوين
صحيفة الأخبار:
- مستقبل فلسطين: المقاومة أولاً!
- تلاشي “التفاول”: إيران تدخل حالة الحرب
- تجدد معركة الـ Park Meter: الدولة تسطو على أملاك بلدية بيروت!
- جعجع والتاريخ المختلف: حين تتحول الهوية إلى مشروع حرب
صحيفة البناء:
- جنيف تنتظر نتائج فيينا.. والتقني يرسم حدود الاتفاق.. لكن الحرب على الطاولة
- مسقط تثبت خط الوساطة.. وإجلاء الرعايا وإلغاء الطيران والحشود تثير القلق
- “إسرائيل” تستعدّ للحرب واثقة من فشل التفاوض.. والقضية هي البرنامج الصاروخي
- مفاوضات فيينا تستحق كلّ هذا التهديد
صحيفة الـديار:
- لا قرار بالحرب.. لكن المنطقة على الحافة
- عين التينة تذكّر بمرجعية البرلمان بشأن الانتخابات النيابية
- المفاوضات السورية – “الإسرائيلية”: الجنوب أولًا والخرائط قيد التعديل
- الصفقة الكبرى على ضفاف الدانوب؟
- لهذه الأسباب غابت “إسرائيل” عن اجتماع “الميكانيزم”
صحيفة اللواء:
- إكتمال التحضيرات لبنانياً لمؤتمر دعم الجيش الخميس
- سلام لإحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء.. وتنويه أميركي بأداء المؤسَّسة العسكريَّة
- قائد القوات الأميركية يُطلع ترامب على خيارات الحرب.. بالتزامن مع المفاوضات مع إيران
- براك يطلب من المالكي ضرورة سحب ترشيحه لرئاسة الحكومة العراقية
- روبيو في “اسرائيل” الاثنين لبحث ملفات إيران ولبنان وغزَّة
صحيفة الـجمهورية:
- تحضيرات ناشطة لمؤتمر باريس
- الخطيب: نحتاج مفهوم الصوم لبناء الدولة
- لبنان يدخل النظام الإقليمي الجديد.. والخطيب: لسنا من هواة حمل السلاح
- اللحظة الفاصلة: بدأ العدّ العكسي للضربة الأميركية
- شهرزاد طهران لشهريار واشنطن: غداً حكايتي أجمل!
- لبنان و”إسرائيل” نقيضان لا يلتقيان: وطن الرسالة في مواجهة مشروع الإبادة والتوسّع
صحيفة النهار:
- الترشيحات إلى ارتفاع.. ومصير الانتخابات متأرجح
- عُمان تعلن موافقة إيران على “صفر تخزين” وترامب غير راضٍ عن المفاوضات
- ما تفاصيل قرار رفع اسم اللبناني داني خوري من لائحة العقوبات الأميركية؟
- ترامب: لا تخصيب لإيران ولو بنسبة 20%.. وأُفضل التصرف بسلمية معها
صحيفة الشرق:
- إجتماعات في بعبدا والخارجية لمؤتمر دعم الجيش في فرنسا
- 44 مرشحاً للانتخابات وسلام يوعز بتكثيف الجولات لمراقبة الأسعار
- خلاف بين الرئيس بزشكيان والحرس الثوري أدّت إلى اختفاء الخامنئي
- مستندات تاريخية “إسرائيلية” جديدة: الفلسطينيون لم يغادروا أرضهم في 1948 طواعية بل بالإرهاب
الاسرار
صحيفة البناء:
خفايا
- قال دبلوماسي غربي مخضرم رافق مفاوضات واشنطن وطهران إن انعقاد جلسة التفاوض التقني المقررة في فيينا هو الأهم في كلّ مسار التفاوض السابق واللاحق لأن الخبراء سوف يجيبون عن حدود الممكن رفعه من العقوبات وكيف، وحدود الممكن اتخاذه من إجراءات وتطمينات نووية وكيف، ويقع على عاتق الخبراء رسم جداول زمنية دقيقة لكيفية ربط خطوة هنا بخطوة هناك. ولهذا السبب إذا كان للإيحاء بأن الحرب قادمة من وظيفة تفاوضية فيجب أن يحدث ذلك من الآن وحتى الاثنين مساء وأن يتصاعد بصورة مقنعة بأن الأمر جدّي جداً وأن الحرب قيد أنملة، ولذلك كلّ التصعيد الراهن يحتمل أن يكون تمهيداً لبدء الحربـ لكن إذا كان من وظيفة للتصعيد في خدمة التفاوض فإن ما يجري هو ما يجب أن يجري.
كواليس
- يعتقد خبراء استراتيجيون وعسكريون أن التوصل إلى اتفاق بين إيران وأميركا بقدر ما هو خبر سيئ لـ”إسرائيل” هو أيضاً خبر سيئ بالنسبة للبنان وغزة، حيث يرجّح أن تنضبط “إسرائيل” من موقع الاعتراض والمراقبة بعدم تخريب الاتفاق الأميركي الإيراني مقابل دعم أميركي لجعل قضية نزع سلاح المقاومة شرطاً لأي تقدم في التهدئة والإعمار ومنح المعنيين مهلاً لتحقيق ذلك يكون لـ”إسرائيل” بعدها الحق في فعل ما تشاء. وهذا يعني أن التهدئة في المسار الأميركي الإيراني تعنى تصعيداً في المسار “الإسرائيلي” اللبناني و”الإسرائيلي” الفلسطيني، وربما “الإسرائيلي” السوري أيضاً، وربما تنال “إسرائيل” الموافقة الأميركية على تصعيد مسار “إسرائيلي” إيراني حول الصواريخ التي ليست من ضمن الاتفاق النووي إذا كانت “إسرائيل” قادرة على تحمل التبعات دون دخول أميركا الحرب، وإذا نظرنا في حسابات “إسرائيل” ولبنان وغزة ربما تكون القراءة واحدة أن الحرب أفضل من اتفاق أميركي إيراني طالما أن الاتفاق الشامل مستبعد.
صحيفة اللواء:
همس:
- أثارت تصريحات السفير الأميركي في “إسرائيل” بلبلة واسعة، واعتبرت محاولة مقصودة للتشويش على التقدم الذي وصل في محادثات جنيف بين واشنطن وطهران.
غمز:
- توارى رئيس لجنة نيابية فاعلة عن المشهد الإعلامي وسط كلام من غير جهة عن ضعف فرصته إذا جرت الانتخابات النيابية في موعدها.
لغز:
- ما يزال عدد من الوزراء الآتين من القطاع الخاص، على الرغم من الاهتمام بالعمل في وزاراتهم.. إلا أنهم يولون أعمالهم السابقة وشركاءهم عناية خاصة.
صحيفة الـجمهورية:
- لا يزال وزير في حقيبة عادية يصرّ، خلال مقابلاته ونقاشاته مع ضيوفه، على أنّ عديد موظفي القطاع العام غير متضخّم، معتبراً أنّ القطاع يشهد شغوراً في العديد من مراكزه ما يستدعي التوظيف.
- يُسجِّل استياء كبير في محافظة الشمال من إقصاء أبنائها، وخصوصاً من طائفة معيّنة، عن مراكز ومواقع لطالما كانوا يشغلونها في السابق.
- عقد مسؤولو مؤسسات مالية تعاني من أزمة، اجتماعات عدة مع جهات رسمية من مدراء عامين ووزراء ونواب، وحاولوا تكرار اعتماد مصطلح “البقاء قدر الإمكان” في أحد القوانين المحورية والخلافية، بدلاً من وجود أي إطار “محاسبة وإثبات الملاءة”.
