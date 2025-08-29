العدو الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل بالضفة المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي، يوم الجمعة، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، جنوبيّ الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال دهمت مخيم الفوّار جنوب الخليل، واعتقلت المواطن هاشم الطيطي، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته”.

وأوضحت المصادر أن “قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين محمد نايف أبو سندس، ومصعب شاهر أبو سندس، على حاجز عسكري قرب مدخل بلدة السموع جنوب الخليل”.

وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسة والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية”.

المصدر: فلسطين اليوم