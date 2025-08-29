“يديعوت أحرونوت”: براعة مقاتلي القسام تفاجئ قواتنا بحي الزيتون في غزة

تحدثت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية عن جزء من تفاصيل الاشتباكات والمواجهات التي دارت خلال الأيام الماضية بين أفراد المقاومة الفلسطينية وقوات العدو الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وكشفت الصحيفة أن “مقاتلي كتائب عز الدين القسام استهدفوا قبل أيام نائب قائد كتيبة في لواء المدرعات بحي الزيتون وأصابوه”، وأضافت أن “عناصر القسام هاجموا قبل أيام أيضاً قوة إسرائيلية تابعة للواء المدرعات بحي الزيتون”.

وأكّدت الصحيفة نقلاً عن مصادر عسكرية أن “مقاتلي حماس في حي الزيتون يهاجمون باستمرار المواقع المؤقتة للجيش الإسرائيلي”، كما نقلت أيضاً عن مصادر عسكرية أن “القوات الإسرائيلية بحي الزيتون تفاجأت بمدى براعة مقاتلي حماس في زرع العبوات الناسفة، وهو ما ساهم في نجاح عملياتها المتواصلة ضد القوات المتوغلة في الحي الواقع بمدينة غزة”.

وتحدثت الصحيفة عن “اكتشاف الجنود الإسرائيليين نفقاً يمر تحت مواقعهم، مؤكدين أن مقاتلي حماس نجحوا في ترميمه وإعادة تشغيله خلال الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى قدرة الحركة على إعادة بناء وترميم جزء من قدراتها العسكرية رغم الضربات الجوية المكثفة”، وتوقعت نقلاً عن مصادر عسكرية “بانتهاء العملية في حي الزيتون خلال أسبوعين”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام