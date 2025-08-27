تقارير مصورة

احتجاجات في جنوب لبنان على زيارة المبعوث الأميركي توم براك

نفّذ أهالي بلدة الخيام تجمعاً احتجاجيا رفعوا خلاله صور الشهداء رفضاً لزيارة المبعوث الأميركي توم براك إلى المنطقة، معبّرين عن استنكارهم للانحياز الأميركي للكيان الصهيوني ودعم واشنطن المستمر للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

ولمزيد من التفاصيل من الخيام مع مراسلنا علي شعيب.

وأفاد مراسلنا ان الموفد الأميركي الغى زيارة كانت مقررة الى مدينة صور والخيام بعد الوقفات الاحتجاجية على السياسيات الأميركية الداعمة للكيان الصهيوني.

ولمزيد من التفاصيل معنا من مدينة صور مراسلنا سامر الحاج علي.

المصدر: موقع المنار