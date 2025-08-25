عربي وإقليمي

لليوم الـ 689 .. حرب التجويع والإبادة الصهيونية في غزة مستمرة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ 689 عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وصمت دولي.

ذكرت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، أن 51 فلسطينيا استشهدوا في القطاع، منهم 24 من طالبي المساعدات، بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق بالقطاع منذ فجر الأحد.

وقالت وزارة الصحة في القطاع، إن عدد شهداء التجويع الممنهج للاحتلال ارتفع إلى 289 شهيدا.

وشنت قوات الاحتلال عشرات الغارات، وارتكبت المزيد من المجازر مع تفاقم معاناة النزوح التي تطال أكثر من مليوني إنسان وسط مجاعة قاسية.

وكانت فجرت “روبوتات” مفخخة في شارع يافا شرقي حي التفاح شرق مدينة غزة بالتزامن مع نسف منازل في حيي الشجاعية والزيتون.

وفي التفاصيل، قصفت طائرات الاحتلال صباح اليوم منزلًا في منطقة الزرقا بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، وشنت غارة عنيفة استهدفت منزلاً في منطقة الغباري غرب جباليا البلد شمال مدينة غزة.

أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد 4 مواطنين، فجر اليوم الاثنين، وإصابة آخرين في قصف جوي إسرائيلي على منزل في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة، وهم: كفاح كحيل -ابو مسعود وابنتيه مسك وسماح والطفل رسلان كحيل.

وأفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي على فريق يقوم بتأمين المساعدات بدير البلح فجر اليوم.

كما وأفاد مستشفى العودة أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 4 شهداء، و19 إصابة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي تجاه تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة.

وارتقت شهيدة وأصيب 7 جراء قصف إسرائيلي بعد منتصف الليل لخيمة نازحين ي في مواصي مدينة خان يونس.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار بكثافة محيط مدينة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس، ما أدى إلى عدد من الإصابات.

الابادة مستمرة

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة- إلى 62,686 شهيدًا و157,951 إصابة، وأكثر من 10 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

وحولت إسرائيل الأطفال إلى أهداف مستباحة فقتلت منهم 19 ألفًا منهم 18 ألفًا وصلوا إلى مستشفيات غزة، بعدما استهدفوا بالقصف الجوي أو المدفعي أو بنيران قناصة الاحتلال، فيما استشهدت 14500 امرأة أيضًا، بما يؤكد أن الفئات الهشة كانت الأكثر استهدافا من الاحتلال.





المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام