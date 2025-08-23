لبنان

الرئيس عون: لبنان ينتظر الرد الإسرائيلي على الورقة الأميركية

شدد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون على “أهمية التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب”، وأكد أن “لبنان لم يتبلغ بما يتداول عن نية إسرائيل إنشاء منطقة عازلة في الجنوب”.

وأشار عون خلال استقباله عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود السبت إلى “ضرورة التجديد لقوات الطوارئ الدولية إلى حين تطبيق القرار 1701 كاملاً، بما يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها، وإعادة الأسرى، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دولياً”.

وقال عون إن “لبنان بانتظار ما سيحمله توم باراك ومورغان أورتيغوس من رد إسرائيلي على ورقة المقترحات”، ولفت إلى أن “لبنان لم يتبلغ رسمياً أي شيء مما تم تداوله في الإعلام حول نية إسرائيل إقامة منطقة عازلة في الجنوب”.

المصدر: صحيفة الاخبار