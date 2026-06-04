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    جيش العدو الإسرائيلي: حزب الله أطلق صاروخين على قواتنا في جنوب لبنان اعترضنا أحدهما وسقط الآخر قرب القوات

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