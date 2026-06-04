المقاومة الاسلامية: ردًّا على اعتداءات العدوّ الاسرائيلي ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند السّاعة 16:00 الخميس تجمّعًا لآليات وجنود العدوّ في موقع نمر الجمل المستحدث بمسيّرتين انقضاضيّتين