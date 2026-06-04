مئات الليبيين يتظاهرون في طرابلس مطالبين بطرد المهاجرين غير النظاميين

تظاهر مئات الليبيين، الخميس، أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة طرابلس، احتجاجاً على وجود أجانب في وضع غير نظامي داخل أحيائهم، مطالبين بترحيلهم من البلاد.

وتجمّع المحتجون استجابة لدعوات أُطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي، رافعين بطاقات حمراء ترمز إلى ضرورة طرد الأجانب.

وردد المشاركون شعارات من بينها: “لا لتوطين الأجانب في ليبيا”، و”ليبيا لليبيين”، و”ليبيا ليست مكب نفايات العالم”، و”حب الوطن ليس عنصرية، حب الوطن مسؤولية”.

وطالب المتظاهرون بإغلاق مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، محمّلين إياها مسؤولية وجود المهاجرين واللاجئين، الذين يشكل السودانيون الفارون من النزاع في بلادهم نسبة كبيرة منهم.

وكانت السلطات الليبية قد أعلنت في كانون الأول/ديسمبر الماضي اعتماد معاملة خاصة للسودانيين، فيما أكد وزير الداخلية عماد الطرابلسي أنهم سيستفيدون من خدمات الرعاية الصحية والتعليم.

وتعيش ليبيا حالة من الانقسام السياسي منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، بين حكومة معترف بها دولياً مقرها طرابلس في غرب البلاد، وأخرى في الشرق مدعومة من المشير خليفة حفتر.

واستغلت شبكات تهريب البشر هذه الأوضاع لإنشاء مسارات سرية للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ومن دول آسيوية، سعياً للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، بلغ عدد المهاجرين واللاجئين في ليبيا نحو 900 ألف شخص بحلول منتصف عام 2024.

وتثير قضية الهجرة توترات متزايدة في ليبيا، في ظل تصاعد الخطاب المناهض للأجانب على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعربت، الاثنين، عن قلقها من “عودة انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة والخطاب التحريضي” عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المحتوى الذي يستهدف أفراداً أو فئات محددة.

وحذرت البعثة من أن هذه الخطابات قد تؤدي إلى تأجيج التوتر وانعدام الثقة والتمييز والعنف، بما ينعكس سلباً على كرامة الأفراد وأمنهم وحياتهم اليومية في مختلف أنحاء البلاد.

المصدر: أ.ف.ب.