“هيئة علماء بيروت” نعت المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض

نعت “هيئة علماء بيروت” في بيان لها الخميس المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض.

وقالت الهيئة “بارتحال العالم الجليل والمرجع الديني الكبير سماحة آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض إلى جوار الله تعالى، تفتقد النجف الأشرف والحوزات العلمية أحد أهم علمائها الكبار، وقامة علمية كبيرة، حيث أمضى عمره الشريف في خدمة الدين الإسلامي الحنيف، ونشر معارف أئمة أهل البيت عليهم السلام، وتربية الأجيال من العلماء والفضلاء، في شتى العلوم الفقهية والأصولية والعقائدية والأخلاقية، تدريساً وتأليفاً، والعمل على ترسيخ قيم الحق والعدالة الإنسانية وبث الوعي في المجتمعات الإسلامية، ونصرة قضايا المسلمين العادلة والمحقة”.

واضاف البيان “تتقدم هيئة علماء بيروت بأحر التعازي وأصدق المواساة بهذا الفقد الجلل، من المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الشريف، ومن الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وسائر المراجع العظام، ومن علماء الأمة الإسلامية، ومن عائلة الراحل، ومن تلامذته ومقلديه”، وتابع “نسأل الله سبحانه وتعالى للفقيد الكبير علو الدرجات، وأن يتغمده بواسع رحمته، ويجعله من رفقاء سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين”.

المصدر: موقع المنار